Operação no Aeroporto de Salvador combate tráfico de fauna e flora

Entre os dias 10 e 27 de setembro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizou a Operação Blue, no Aeroporto Internacional de Salvador. A ação teve como objetivo intensificar o combate ao tráfico internacional de fauna e flora, reforçando o controle de cargas e bagagens de passageiros em voos internacionais.

Durante a ação, foram apreendidos 164 animais marinhos pescados ilegalmente, dois quadros contendo partes de animais silvestres expostos em uma cafeteria no aeroporto, e uma carga com mais de 600 corais exóticos transportados sem a devida documentação. A operação contou com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal, com foco em voos internacionais que tiveram Salvador como origem ou como destino.

Além dos animais marinhos, foram encontrados cocares com penas de aves silvestres nativas e, ainda, madeiras sem comprovação de origem. Os envolvidos foram autuados administrativamente e responderão criminalmente pelas infrações.

O tráfico de fauna e flora é uma das maiores ameaças à biodiversidade global. O Brasil, com sua vasta diversidade biológica, é alvo constante de contrabandistas que exploram ilegalmente os recursos naturais do país. Esse comércio ilícito não apenas coloca espécies em risco de extinção, mas também provoca desequilíbrios ecológicos, aumentando o risco de zoonoses e a propagação de doenças.

A comercialização irregular de espécies exóticas, como os corais apreendidos, representa um risco adicional de bioinvasão, ameaçando a biodiversidade local e a integridade de ecossistemas sensíveis, como os recifes de corais. Espécies exóticas competem com as nativas por recursos e alteram o equilíbrio dos ecossistemas. Diante disso, a fiscalização desempenha um papel fundamental na proteção da biodiversidade e na preservação da saúde ambiental.