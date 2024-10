Jovem esquartejado em Salvador foi confundido com traficante, diz família

Criminosos teriam encontrado conteúdo comprometedor no celular dele - Foto: Reprodução

A família de Richard Jesus de Santana, de 21 anos, afirmou que o jovem foi morto e esquartejado após ser confundido com um traficante de facção. O corpo de Richard foi encontrado neste sábado, 28, na Avenida Bonocô.

Uma familiar da vítima, que preferiu não se identificar, contou que Richard foi ao bairro da Federação, na sexta-feira, 27, mas acabou sendo sequestrado por uma facção criminosa.

"Colocaram ele dentro da mala de um carro e desapareceram com ele. Richard foi procurado até de madrugada, mas não o encontramos. Os bandidos mantiveram contato e disseram que ele estava vivo, mas que iria morrer, porque estava no lado errado", afirmou a parente ao 'g1'.

A família afirmou que Richard era trabalhador e não tinha envolvimento com a criminalidade, mas não adiantou. No outro dia, o corpo do jovem foi encontrado na via.

Segundo a família, os criminosos encontraram conteúdo comprometedor no celular de Richard, o que teria motivado a morte.