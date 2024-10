Adolescente estuprada e esfaqueada em Barreiras acorda do coma

Crime é investigado na Delegacia de Barreiras, no oeste da Bahia - Foto: Lo-Hanna Nunes

A adolescente de 14 anos que foi estuprada e recebeu 21 facadas, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, saiu do coma oito dias após os crimes, que aconteceu no dia 2 de outubro. Segundo informações da Polícia Civil do município, ela segue internada em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da região, conforme publicado no G1 Bahia.

O adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o crime segue apreendido. A jovem de 18, suspeita de participar das agressões, também continua presa. Durante o depoimento, o casal mostrou frieza ao detalhar os crimes durante os depoimentos e não mostrou arrependimento.

De acordo com a polícia, os adolescentes de 14 e 17 anos tiveram um relacionamento amoroso por cerca de dois meses. No entanto, eles terminaram e ele iniciou um namoro com a jovem de 18 anos.

A polícia informou que o adolescente contou, em depoimento, que ouviu uma fofoca que a ex-companheira queria separar o casal. Após isso, ele planejou o crime com a atual.

O adolescente chamou a vítima para conversar em um local escuro, onde a estuprou e a esfaqueou. A jovem de 18 anos segurou a garota no momento do crime. A menina foi atingida no abdômen, cabeça, costas, pulmão, pâncreas, fígado e intestino.