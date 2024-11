MP investiga caso de bebê que apresentou sinais vitais em velório

Hospital diz que não identificou batimentos cardíacos de bebê e confirmou óbito - Foto: Da Redação

O caso da bebê de 8 meses morta que apresentou sinais vitais no próprio velório na noite deste sábado, 19, na Serra de Santa Catarina, será investigado pela Polícia Científica a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Como dado anteriormente pelo Portal A TARDE, os familiares suspeitaram que a bebê ainda apresentava sinais vitais após perceber ela mexer a mão e sentir que a temperatura corporal permanecia quente.

Um farmacêutico, o Conselho Tutelar e o Corpo de Bombeiros foram chamados e constataram que a criança apresentava batimentos cardíacos fracos.

Quando levada novamente para o Hospital, o exame já não identificou batimentos cardíacos e o óbito foi confirmado.

O ministério solicitou o exame cadavérico para determinar o horário e as causas do óbito, além de um prontuário médico da menina e a oitiva do médico, dos pais, de testemunhas, dos bombeiros e das conselheiras tutelares que atenderam o caso.

A polícia tem até segunda-feira, 21, para apresentar o resultado das investigações ao ministério. De acordo com o pai da bebê, a criança passou mal na quinta-feira, 17 e no hospital foi diagnosticada com virose.

Na madrugada de sábado, 19, a bebê voltou a passar mal, foi levada ao hospital e teve óbito declarado na madrugada.

Segundo o médico, a causa da morte foi dada como asfixia por vômito, mas, na declaração de óbito, constava desidratação e infecção intestinal bacteriana.