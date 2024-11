"Milagre", diz mãe de sobrevivente do acidente com remo de Pelotas

João Pedro, de 17 anos, teve poucas escoriações e nenhuma lesão grave - Foto: Reprodução redes sociais

A mãe de João Pedro Milgarejo, o único integrante da equipe de remo de Pelotas que sobreviveu ao acidente em Guaratuba (PR), diz sentir gratidão pela vida do filho e que afirmou que foi "um milagre" ele não ter morrido.

Sete atletas, o coordenador e o motorista do time, morreram após uma carreta cair sobre a van na BR-376 na noite de domingo, 20.

João Pedro, de 17 anos, teve poucas escoriações e nenhuma lesão grave. O jovem foi encaminhado a um hospital em Santa Catarina e já recebeu alta.

"Graças a Deus ele tá bem. Ele é um milagre. Minha definição hoje é gratidão, porque meu filho nasceu de novo. Só o psicológico dele que a gente vai ter que tratar. Vai ser muito difícil", desabafa Graciele Timm Nolasco, ãe do jovem.

O desastre interrompeu a trajetória de jovens que estavam voltando de uma competição de remo, carregando no peito sete medalhas do Campeonato Nacional de Remo Unificado.

O que se sabe sobre o acidente

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três veículos: um carro de passeio (com um ocupante), uma van de turismo (com 10 ocupantes) e uma carreta contêiner (com um ocupante).

A carreta era conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente. Ela teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada e também colidiu no automóvel. Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela.

As vítimas:

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henry da Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos