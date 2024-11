Lula lamenta morte de atletas de remo: "Irreparável"

Lula lamenta tragédia com time de remo - Foto: Patrícia de Melo Moreira | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta segunda-feira, 21, a morte de sete atletas de remo, entre 17 e 21 anos, em um acidente entre uma carreta e uma van, na BR-376, no Paraná.

O grupo voltava de São Paulo, com destino para Pelotas (RS). Na publicação, Lula disse ter recebido com "tristeza e pesar" a notícia das mortes, e prestou solidariedade aos amigos e familiares das vítimas do acidente.

“Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná", escreveu Lula, que continuou.

“Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", completou Lula.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destacou a atuação do grupo, que representou o estado no Campeonato Brasileiro Unificado de Remo.

“Eles estavam representando nosso estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", escreveu.

COB se manifesta

O Comitê Olímpico Brasileiro se manifestou, nesta segunda, 21, e divulgou uma nota de pesar, e desejou melhoras aos sobreviventes do acidente. Veja a nota:

O Movimento Olímpico brasileiro acordou consternado com a morte de jovens talentos do remo, que faleceram em acidente automobilístico quando voltavam a Pelotas (RS) depois de participarem do Campeonato Brasileiro em São Paulo (SP).

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) expressa seu mais profundo pesar e se solidariza com os familiares e amigos dos jovens mortos, com o Projeto Remar para o Futuro, um dos celeiros do remo nacional, com o Clube Português e com a Confederação Brasileira de Remo.

Além disso, o COB faz votos para a pronta recuperação das duas vítimas retiradas com vida, um deles um adolescente de 17 anos.