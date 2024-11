Saiba quem são as vítimas do acidente envolvendo equipe de remo

Integrantes de delegação de Pelotas que disputou campeonato brasileiro de remo - Foto: Arquivo Pessoal

A Prefeitura de Pelotas divulgou as identificações das nove vítimas fatais do grave acidente ocorrido na BR-376, em Guaratuba, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. As vítimas estavam em uma van que foi atingida por uma carreta, entre elas atletas adolescentes, o técnico de uma equipe e o motorista do veículo. Os integrantes faziam parte do Projeto Remar para o Futuro, que visa a socialização e formação de jovens atletas da rede pública de Pelotas.

Entre os mortos estão sete atletas e o coordenador do projeto. Duas pessoas que também estavam no veículo foram encaminhadas ao hospital de Joinville, em Santa Catarina, com ferimentos leves. As vítimas haviam participado do Campeonato Brasileiro Unificado, onde conquistaram sete medalhas.

O Projeto Remar para o Futuro é uma iniciativa conjunta entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Prefeitura de Pelotas. Seu objetivo é promover o desenvolvimento social por meio do esporte, formando jovens atletas da rede pública municipal.

Vítimas identificadas

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henry da Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

Em respeito à tragédia, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, decretou luto oficial de sete dias. Na manhã desta segunda-feira, 21, a prefeita se reuniu com familiares das vítimas e afirmou estar em contato com as autoridades do Paraná para organizar o traslado dos corpos dos jovens.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, expressou suas condolências por meio de suas redes sociais: “Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou seu pesar, destacando a dor irreparável das famílias. “Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, declarou o presidente.