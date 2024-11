Após indicar saída de Jean Mota, veja opções de Carpini para decisão

Treinador vai mexer na equipe para o duelo contra o tricolor carioca - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória/Divulgação

Após a vitória sobre o Bragantino no último sábado, 19, no Barradão, o técnico Thiago Carpini já planeja mudanças para o confronto decisivo contra o Fluminense, marcado para o próximo sábado, 27, também em Salvador. Mesmo com o resultado positivo na última rodada, a escalação não deve ser mantida, e alterações são esperadas na equipe titular do Vitória.

Uma das mudanças já confirmadas é o retorno de Alerrandro ao comando de ataque. O centroavante, que estava fora da última partida, volta à condição de titular para o duelo contra o time carioca. Além disso, durante a entrevista coletiva após o confronto contra o Bragantino, Carpini deu a entender que Jean Mota, que começou como titular no último jogo, não deve ser mantido entre os onze iniciais.

Com isso, surgem novas opções no elenco do Vitória, que podem ganhar uma chance de começar jogando na decisão contra o Fluminense. Nomes como Everaldo, Carlos Eduardo e Zé Hugo aparecem como possíveis escolhas para o técnico rubro-negro.

Everaldo

Ganhando moral após marcar o gol da vitória contra o Bragantino, Everaldo pode ser uma das novidades no time titular. O atacante, que já defendeu o Fluminense entre 2018 e 2019, tem a favor o fator da "lei do ex", um elemento simbólico no futebol. Pelo Vitória, Everaldo disputou 10 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Sua última aparição como titular foi na derrota para o Fortaleza, em 17 de julho.

Carlos Eduardo

Outro destaque que saiu do banco de reservas no último jogo foi Carlos Eduardo. O atacante, que havia perdido a vaga para Jean Mota, foi fundamental ao dar a assistência para o gol de Everaldo. A participação decisiva pode garantir seu retorno ao time titular. Assim como Everaldo, Carlos Eduardo já fez 10 jogos pelo Vitória e distribuiu uma assistência.

Zé Hugo

Correndo por fora, Zé Hugo também surge como uma opção ofensiva para Carpini. O atacante foi responsável por roubar a bola que originou o gol da vitória no último confronto, demonstrando sua capacidade de ajudar em momentos decisivos. No entanto, o treinador parece preferir utilizá-lo como uma arma vinda do banco. Zé Hugo não é titular desde 14 de fevereiro, quando atuou na derrota para a Juazeirense pela Copa do Nordeste, sob o comando de Léo Condé.

Filipe Machado

Outra alternativa para Carpini é o retorno de Filipe Machado ao time titular. O volante poderia ser utilizado em um esquema com três homens no meio de campo, como ocorreu em boa parte do primeiro turno. Machado foi titular na derrota para o Internacional, ficou fora da partida contra o Atlético Mineiro devido à suspensão, e começou no banco contra o Bragantino, por decisão técnica.