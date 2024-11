Com Willean Lepo, Vitória se reapresenta de olho no Fluminense

Jogadores do Vitória durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória se reapresentou na manhã desta terça-feira, 22, e iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense, no próximo sábado, 26, às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As ativiades foram marcadas pelo retorno do lateral-direito Willean Lepo, que trabalhou com o grupo após se recuperar da pubalgia.

Após exercício comandado pelo preparador físico Caio Gilli na academia, o elenco seguiu para o campo. Nesta etapa, o treinador Thiago Carpini comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Por fim, o grupo participou de um coletivo, que terminou em 2 a 0 para o time com camisa. Os atacantes Everaldo e Alerrandro balançaram as redes.

No departamento médico, o lateral Patric Calmon, que se recupera de uma lesão na panturrilha, fez treino de força na academia. O jovem Lawan seguiu no tratamento de um edema muscular e o volante Caio Vinícius ficou na recuperação da contusão na posterior da coxa.

O Vitória volta ao CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira, 23, para seguir preparação para o duelo contra o Fluminense. Vale lembrar que o Tricolor carioca entra em campo nesta terça, em jogo atrasado contra o Athletico-PR.