Torcida aliviada! Bahia jogará na Arena Fonte Nova mesmo com Seleção Brasileira

Arena Fonte Nova durante jogo do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com a confirmação do jogo da Seleção Brasileira para a Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro, criou-se uma dúvida sobre o mando de campo do Bahia na partida contra o São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão. Mas o duelo entre Brasil e Uruguai não irá interferir neste jogo do Tricolor.

O Bahia vai mandar o jogo contra o São Paulo na Arena Fonte Nova, em data e hora a ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na tabela básica, o jogo da 12ª rodada das Eliminatórias da Copa está previsto para ser realizado no dia 6 de novembro.

A CBF costuma assumir a administração do estádio 20 dias antes do jogo da Seleção Brasileira, com o intuito de organizar o equipamento para receber a partida. Entretanto, a entidade permitirá que o Bahia atue na Arena Fonte Nova, mesmo diante de seu protocolo, assim como aconteceu com o Couto Pereira e o Coritiba, em partida da Série B.

Antes de enfrentar o São Paulo, o Bahia visita o Cruzeiro nesta sexta-feira, 18, às 21h30, e o Vasco, na segunda, 28. Os jogos serão realizados no Mineirão, em Belo Horizonte, e no São Januário, no Rio de Janeiro, respectivamente.