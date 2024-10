Frágil? Neymar soma mais de 3 anos da carreira contundido

Neymar com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/ @neymarjr

Há um ano sem jogar futebol, o brasileiro Neymar Jr segue se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esta foi a 38ª contusão da carreira do camisa 10, que soma uma vasta lista de jogos ausentes.

Ao todo, segundo um levantamento feito pelo site Transfermarkt, o jogador, desde a estreia no futebol, se lesionou 38 vezes, somando um período de quase 3 anos e meio sem poder atuar por motivos de saúde. Em porcentagem, isso significa que brasileiro ficou mais de 23% da carreira machucado, tendo em vista que fez o primeiro jogo em 2009, pelo Santos.

Nos últimos anos, Neymar possui um número preocupante de lesões, que o deixaram de fora de jogos importantes, tanto por clubes, quanto pela seleção. Em 2019, perdeu a Copa América, conquistada pelo Brasil, após romper o ligamento do tornozelo direito em partida pelo PSG.

Ainda com problemas no tornozelo, o camisa 10 já torceu os dois, sendo o esquerdo, em novembro de 2021, e o direito, em fevereiro de 2023. Vale lembrar que, em 2014, o brasileiro preocupou a todos durante as quartas de final da Copa do Mundo, quando sofreu uma fratura na vértebra lombar.

Dias lesionado por temporada:

23/24 - 408 dias

22/23 - 139 dias

21/22 - 111 dias

20/21 - 95 dias

19/20 - 77 dias

18/19 - 180 dias

17/18 - 115 dias

16/17 - 14 dias

15/16 - 39 dias

14/15 - 37 dias

13/14 - 57 dias

No mês de setembro, o camisa 10 retornou aos treinos com o clube, abrindo contagem regressiva para o seu retorno oficial. Em caso de liberação médica, o retorno de Neymar no Brasil poderá ocorrer na Arena Fonte Nova, no duelo entre Brasil e Uruguai, que será no dia 19 de novembro.

Segundo pessoas próximas a família, o atacante espera somar minutos já neste mês de outubro, vestindo a camisa do Al-Hilal, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Sem Neymar no último ano, a seleção brasileira tem sofrido com atuações ruins. Nas Eliminatórias conquistou apenas 16 pontos em 10 jogos e está na quarta posição.