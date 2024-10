1 ano! Relembre última partida de Neymar antes da lesão

Neymar em partida contra o Uruguai - Foto: Vitor Silva/CBF

Sendo visto como o maior nome da atual geração do futebol brasileiro, Neymar Jr completa um ano sem somar minutos em jogos oficiais nesta quinta-feira, 17. O camisa 10 da Seleção rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante partida nas Eliminatórias da Copa do Mundo e ainda segue em recuperação.

Na ocasião, o Brasil enfrentava o Uruguai e o camisa saiu de campo aos 43 minutos do primeiro tempo, ao pisar de mal jeito no gramado. Após o apito final, o atleta foi visto cabisbaixo e de muleta, o que já dava indícios sobre o boletim médico do dia seguinte, constatando a pior lesão dos 15 anos de carreira do brasileiro.

Deste então, o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vem em tratamento intensivo, visando retornar logo para os gramados. No mês de setembro, o camisa 10 retornou aos treinos com o clube, abrindo contagem regressiva para o seu retorno oficial.

Em caso de liberação médica, o retorno de Neymar no Brasil poderá ocorrer na Arena Fonte Nova, no duelo entre Brasil e Uruguai, que será no dia 19 de novembro. Segundo pessoas próximas a família, o atacante espera somar minutos já neste mês de outubro, vestindo a camisa do Al-Hilal, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Sem Neymar no último ano, a seleção brasileira tem sofrido com atuações ruins. Nas Eliminatórias conquistou apenas 16 pontos em 10 jogos e está na quarta posição.