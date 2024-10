Série A: Confrontos desta quinta-feira podem ajudar o Vitória; entenda

Confronto entre Flamengo e Fluminense no 1º turno - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Podendo se livrar da zona de rebaixamento ao fim da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, os torcedores do Vitória poderão ligar o secador nesta quinta-feira, 17, para os jogos que terão a presença de Corinthians, Athletico-PR e Fluminense, equipes que também lutam contra o Z-4.

O Corinthians, atual 18º colocado, recebe o Furacão, que está na 15ª posição na Neo Química Arena, com previsão de início para às 20h. No duelo, o melhor resultado para o Vitória seria o empate, tendo em vista que a equipe paulista soma 29 pontos, enquanto o Athletico tem 31.

Com o placar em igualdade, o Timão iria aos 30 pontos, ultrapassando o Vitória com um jogo a mais. O Furacão, por sua vez, iria aos 32. Entretanto, analisando um resultado positivo do Leão diante do Bragantino, a equipe de Thiago Carpini vai aos 32 pontos, podendo ficar na 15ª posição no critério de desempate.

O Fluminense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, enfrenta o Flamengo, com mando de campo dos rubro-negros, no Maracanã. O rubro-negro carioca é o atual 4º colocado, com 51 pontos, já o rival das Laranjeiras conta com 30 pontos.

Assim, os rubro-negros também poderão secar os tricolores, que podem perder ou empatar, para serem ultrapassados pelo Vitória ao fim da rodada. Em caso de todas as combinações darem certo, a equipe baiana poderá encerrar a 30ª rodada na 15ª posição.

O Vitória recebe o Bragantino neste sábado, 19, no estádio do Barradão. A partida terá transmissão no Premiere e início previsto para às 16h.