Cruzeiro x Bahia: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Thaciano comemorando gol contra o Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na busca pela classificação direta à Libertadores, o Bahia retorna aos gramados nesta sexta-feira, 18, diante do Cruzeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com previsão de início para às 21h.

Para a partida, as equipes somam campanhas bem parecidas. Enquanto o Esquadrão é o 7º colocado, com 45 pontos somados, o Cabuloso vem logo atrás, na 8ª posição, com um aproveitamento de 43 pontos.

Desta maneira, o resultado positivo para os tricolores abre uma vantagem considerável em relação aos mineiros. Entretanto, em caso de derrota fora de casa, o Bahia cairá uma posição.

No primeiro turno, o resultado foi positivo para os comandados de Rogério Ceni, que, jogando na Fonte Nova, aplicaram uma goleada por 4x1, com gols de Thaciano, Biel e Estupiñan.

Para o duelo, o treinador não poderá contar com o volante Caio Alexandre e o lateral Santiago Arias, que estão suspensos. Em compensação, a equipe terá os retornos de Biel e Acevedo.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Yago Felipe (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica:

Onde assistir: SporTV e Premiere

Local: Mineirão, Belo Horizonte

Horário: 21h