Vitória anuncia rescisão contratual de meia

Vitória x Botafogo-SP, pela Série C - Foto: Pietro Carpi/EC Vitória

O Vitória anunciou a rescisão contratual com o meio-campista Alan Pedro, nesta quarta-feira (16). O jogador, de 22 anos, revelado na base do Leão, tinha vínculo com o rubro-negro até dezembro de 2026.

A sua última partida foi no dia 28 de abril, quando estava emprestado ao CSA, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Além do CSA, o atleta tem passagem por Campinense, ABC e Cascavel.

Pela equipe profissional do Vitória, Alan Pedro fez 10 partidas com nenhum gol marcado.