Thiago Carpini ministra trabalho tático focado no RB Bragantino

Elenco rubro-negro em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória seguiu com os trabalhos de preparação para a partida contra o RB Bragantino, marcada para o próximo sábado, 19, às 16h, no Barradão, válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica comandou um trabalho tático com todo o grupo.

As atividades foram inciadas nesta quarta-feira, 16, com o tradicional aquecimento. Separado em três grupos com sete jogadores, o plantel realizou exercícios físicos e joguinhos.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini ministrou o treino tático em campo aberto, com 11 contra 11. Os atletas aperfeiçoaram saída de bola e marcação na saída de bola adversária.

Recuperado de lesão muscular, o meia Gabriel Santiago treinou normalmente com os companheiros. Já o lateral-esquerdo Patric Calmon deu voltas ao redor dos campos do CT ao lado do zagueiro Edu, que sentiu um desconforto na panturrilha devido a um trauma.

Em transição, o lateral-direito Willean Lepo trabalhou com o preparador físico assistente Vinícius Franco.

A equipe retorna aos treinos na tarde desta quinta-feira, 17, na penúltima atividade da semana. Primeiro time dentro do Z-4, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação com 29 pontos ganhos. O adversário é o 13º somando 34 pontos. Se vencer, o Vitória escapa da zona da degola.