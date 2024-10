Torcida faz fila em sessão de fotos com jogadores do Bahia

Acevedo, Kanu e Biel durante sessão de fotos com torcedores do Bahia - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

O Bahia promoveu na noite desta quarta-feira, 16, em um Shopping de Salvador, uma sessão de fotos e autógrafos com as presenças do zagueiro Kanu, do volante Nicolás Acevedo e do atacante Biel. A equipe de reportagem do Portal A TARDE acompanhou a ação.

Os mascotes do clube também estiveram presentes e interagiram com os torcedores tricolores. Os três atletas não falaram com a imprensa durante o evento.

Leia mais:

>> Sem ritmo, novos titulares do Bahia entram em campo diante do Cruzeiro

>> Bahia intensifica treinos para duelo decisivo na Série A

A fiel torcida tricolor aproveitou para estar mais perto dos ídolos que só acompanham na Fonte Nova ou pela TV. Caso de Yuri, jovem torcedor tricolor que recebeu de presente do seu pai Zenon, ver os jogadores do Esquadrão no evento. O garoto não escondeu a emoção pela oportunidade de conseguir um autógrafo do zagueiro Kanu.

"A sensação é muito incrível. Eu não consigo acreditar ainda, porque eu nunca tinha visto um jogador do Bahia assim, de perto, aí já tinha desistido com o meu pai. Mas, ele foi lá e conseguiu o autógrafo de Kanu. Estou sem reação", disse o apaixonado tricolor ao Portal A TARDE.

Zenon e seu filho Yuri tietaram o zagueiro Kanu | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Sr. Zenon falou das suas expectativas sobre o confronto direto fora de casa contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira, 18, às 21h30 no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Cheio de fé, ele diz confiar na força da equipe e no trabalho de Rogério Ceni.

"Jogo difícil. Nunca nada é fácil com o Bahia, mas nós vamos continuar lutando. Nós continuamos acreditando no nosso elenco, pois nós temos um dos melhores meio-de campos do Brasil. Também temos que confiar no nosso técnico o Rogério Ceni, que apesar de ter tropeçado em alguns momentos, colocou o Bahia um patamar elevado", comentou.

Já os irmãos Gustavo, Duda e Gael insistiram para o papai Thiago levarem para a ação promovida pelo Bahia. Mesmo com a espera devido a longa fila, a alegria em estar perto dos jogadores era nítida. Gael revelou que do pai foi o grande incentivador da paixão pelo Esquadrão de Aço.

"A gente mandou uma mensagem para ele da publicação no Bahia, e a gente falou: "pai, vamos lá tirar o selfie, pedir autógrafo". A gente chamou, ele veio, e a estamos aqui agora. Foi ele que me fez ser Bahia", disse Gustavo.

Sobre o jogo contra o Cruzeiro, o pai dos garotos demonstrou confiança no triunfo em Belo Horizonte. Motivado, Gustavo até cravou o placar positivo do jogo em Minas.

"O Bahia tem que ganhar, de qualquer jeito, para conseguir a vaga na Libertadores. Se conseguir, vai ser algo inédito, vou ficar muito feliz como torcedor. Será 2 a 0, sem tomar gol", concluiu.