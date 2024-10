Bahia intensifica treinos para duelo decisivo na Série A

Elenco tricolor realizou treino focado no Cruzeiro - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia segue firme na preparação para enfrentar o Cruzeiro, em partida válida pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, 18. Na manhã desta quarta-feira, 16, os atletas do Esquadrão iniciaram os trabalhos com um estudo detalhado sobre o adversário, assistindo a um conteúdo específico com informações estratégicas da equipe mineira.

Logo após a análise, o elenco foi ao gramado do campo 1 do CT Evaristo de Macedo para dar início às atividades práticas. O treinamento começou com um trabalho de ativação, dividido em três estações, focando no aquecimento muscular e preparação física.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou um exercício técnico com ênfase na troca de passes em espaço reduzido, separando o elenco em dois times. Esse tipo de atividade visa melhorar a precisão nos toques rápidos e a movimentação em campo sob pressão.

Em um segundo momento, com o campo expandido, Ceni ajustou a equipe taticamente, orientando posicionamentos e estratégias específicas para o confronto. O treinamento tático foi extenso e detalhado, reforçando a importância do duelo contra o Cruzeiro.

A última parte da sessão foi dividida em dois grupos. Enquanto alguns jogadores aprimoraram finalizações da entrada da área, o auxiliar técnico Charles Hembert liderou um treino de bola parada, um ponto chave para o desempenho em campo. O volante Rezende, em recuperação física, ficou entre a fisioterapia e a academia, ainda trabalhando para retornar aos gramados.