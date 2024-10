Sem ritmo, novos titulares do Bahia entram em campo diante do Cruzeiro

Nicolás Acevedo em campo pelo Bahia em 2023 - Foto: Divulgação | ECBahia

Criticado por manter sempre que possível a mesma equipe titular, o treinador Rogério Ceni não contará com os suspensos Caio Alexandre e Santiago Arias, titulares absolutos do Bahia, e será obrigado a realizar mudanças nos onze iniciais para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima sexta-feira, 18, às 21h30, no Mineirão, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Leia mais:

>> Bahia intensifica treinos para duelo decisivo na Série A

>> Profissionais do Bahia são convocados para Seleção Brasileira Feminina

>> Gilberto se diz pronto para jogar contra o Cruzeiro: "Trabalhei muito"

Entretanto, o mesmo problema pode dificultar o desempenho dos jogadores escolhidos para serem titulares: a falta de ritmo de jogo. O lateral Gilberto, favorito para assumir o lugar de Santi Arias, que está suspenso por sofrer o cartão vermelho na última derrota para o Flamengo, assim como os volantes Yago Felipe e Nico Acevedo, possíveis alternativas para a vaga de Caio Alexandre, que recebeu o terceiro cartão amarelo, receberam poucos minutos na temporada.

Caio Alexandre desfalca o Bahia pela segunda vez neste Campeonato Brasileiro por sofrer o terceiro cartão amarelo | Foto: Divulgação | ECBahia

Há 70 dias sem entrar em campo, Gilberto tem a difícil missão de substituir Santiago Arias, que é titular absoluto do Tricolor. O jogador de 31 anos entrou em campo pela última vez no dia 4 de agosto, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e, oito partidas depois, o defensor voltará a entrar em campo pelo Esquadrão de Aço.

"Estou preparado, sendo preparado desde que cheguei ao Bahia. Sempre buscando estar pronto para qualquer jogo. Não sei se sexta-feira vou iniciar mas, se for, tenho certeza que eu vou estar 100%", disse Gilberto em entrevista concedida na última terça-feira, 15.



Gilberto fez 27 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências na temporada | Foto: Divulgação | ECBahia

Outro atleta que pode aparecer na equipe titular do Bahia é o uruguaio Acevedo, que também sofre com a falta de ritmo de jogo. O volante se recuperou de uma grave lesão no joelho e, mais de dez meses depois, voltou a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Nico entrou em campo pela última vez na última rodada do Brasileirão de 2023, diante do Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o jogador começou entre os titulares, mas precisou ser substituido durante a partida.

Nicolás Acevedo em treino no CT Evaristo de Macedo | Foto: Divulgação | ECBahia

Outra alternativa para a vaga de Caio Alexandre é o meio-campista Yago Felipe, que figura no banco de reservas desde o início da temporada. Somando todas as partidas do volante no Campeonato Brasileiro, ele atuou em sete jogos, somando apenas 50 minutos em campo vestindo a camisa do Bahia. Na temporada, o jogador entrou em campo 27 vezes, marcou dois gols e distribuiu uma assistência.

Yago Felipe atuou epanas 31 minutos nas últimas dez partidas | Foto: Divulgação | ECBahia

Mais alternativas

Recuperado de um problemas nas costas, o atacante Biel também voltou a treinar normalmente com o grupo e deve ficar à disposição de Rogério Ceni contra o Cruzeiro. O atleta não atua há dois meses e esteve em campo pela última vez no clássico Ba-Vi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que resultou em triunfo por 2 a 0 do Esquadrão de Aço.

Terceira opção na lateral-direita, o experiente Cicinho também pode aparecer entre as opções durante o duelo contra a Raposa. O jogador, que tende a começar o duelo no banco de reservas, atuou pela última vez em julho, na derrota para o Cuiabá, na Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.