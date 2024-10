Vini Jr. está entre os dez jogadores mais bem pagos do mundo; veja lista

Vini Jr joga no Real Madrid - Foto: Sameer Al-Doumy | AFP

O jogador Vini Jr, do Real Madrid, entrou no ranking de jogadores mais bem pagos do mundo pela primeira vez em sua carreira. Em levantamento divulgado pela revista Forbes, o atacante aparece na sétima posição da lista com um salário de 55 milhões de dólares (R$ 312 milhões na cotação atual), incluindo patrocínios e metas.

No topo da lista está o jogador Cristiano Ronaldo, contratado pelo Al-Nassr em dezembro de 2022 diante de aportes do Fundo de Investimento Público local.

“Vinicius está no Real Madrid desde os 18 anos e neste tempo se tornou um goleador elétrico. Ele também se tornou uma figura extremamente comercializável, imensamente popular na América Latina”, escreveu a Forbes.

Confira a lista:

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr - 285 milhões de dólares (R$ 1,6 bilhão)

Lionel Messi - Inter Miami - 135 milhões de dólares (R$ 766 milhões)

Neymar - Al-Hilal - 110 milhões de dólares (R$ 624,1 milhões)

Karim Benzema - Al-Ittihad - 104 milhões de dólares (R$ 590,1 milhões)

Kylian Mbappé - Real Madrid - 90 milhões de dólares (R$ 510,6 milhões)

Erling Haaland - Manchester City - 60 milhões de dólares (R$ 340,4 milhões)

Vini Jr - Real Madrid - 55 milhões de dólares (R$ 312 milhões)

Mohamed Salah - Liverpool - 53 milhões de dólares (R$ 300,7 milhões)

Sadio Mané - Al-Nassr - 52 milhões de dólares (R$ 295 milhões)

Kevin de Bruyne - Manchester City - 39 milhões de dólares (R$ 221 milhões)