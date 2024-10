Vitória x Bragantino: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Jogadores do Vitória reunidos - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Vitória entra em campo neste sábado, 19, diante do Bragantino, pela 30ª rodada da Série A. Jogando dentro de casa, no Barradão, o Leão terá todo o apoio da sua torcida, que espera para o início da partida às 16h.

Para o jogo, o rubro-negro, atual 17º, poderar entrar em campo dependendo apenas de si para sair do Z-4, tendo em vista que o Fluminense, 16º colocado, entra em campo nesta quinta-feira, diante do Flamengo. Em caso de derrota do tricolor carioca, o Vitória poderá chegar aos 32 pontos, enquanto os adversários estacionam em 30.

Leia mais:

>>Cruzeiro x Bahia: Saiba onde assistir e prováveis escalações

>>Governo inclui patrocinadora de Bahia e Corinthians em lista das bets

>>Vitória anuncia rescisão contratual de meia

No primeiro turno, jogando em Bragança Paulista, o Leão não conseguiu vencer o Massa Bruta. O Vitória até saiu na frente com o meia Jean Mota, mas viu os adversários virarem o placar e conquistarem os três pontos.

Para o duelo, o Leão vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. O Bragantino, por sua vez, vem de um péssimo momento na temporada, sem somar resultados positivos há cinco jogos, com quatro empates e uma derrota.

No confronto, o treinador Thiago Carpini não poderá contar com o artilheiro da temporada, o camisa 9 Alerrandro, que está emprestado pelo Bragantino ao rubro-negro. Em contrapartida, o volante Felipe Machado retorna após cumprir suspensão na 29ª rodada.

Provável escalação:

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos e Felipe Machado; Gustavo Mosquisto, Matheuzinho e Carlos Eduardo; Janderson.

Bragantino: Fabricio; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom; Lincoln, Lucas Evangelista, Mosquera e Vitinho; Sasha (Vinicinho)

Ficha técnica:

Onde assistir: Premiere

Local: Barradão, Salvador

Horário: 16h