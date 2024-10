Governo inclui patrocinadora de Bahia e Corinthians em lista das bets

Autorização tira qualquer possível restrição da divulgação do patrocínio do Esquadrão. - Foto: Felipe Oliveira/ECBahia

A Esportes da Sorte, patrocinadora principal do Bahia, foi incluída por decisão da Justiça na lista do Ministério da Fazenda entre os sites de apostas esportivas que podem atuar no Brasil ao nível nacional.

A decisão do Governo foi por determinação judicial e tira qualquer possível restrição da divulgação do patrocínio do Tricolor.



Esportes Gaming Brasil LTDA, que é a ligada à bet, também conseguiu credenciar a Onabet. A lista foi atualizada na quarta-feira, 16. No entanto, foi observado que a permissão se deu por ordem judicial. Isso tira qualquer possível restrição da divulgação do patrocínio do Esquadrão.

Antes disso, a empresa havia conseguido apenas a autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Além do Bahia e Corinthians, a Casa de Apostas está nos uniformes de Athletico, Grêmio e Ceará.