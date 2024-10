Lula faz ameaça a bets: "Se regulação não der conta, eu acabo"

Presidente Lula - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em Salvador para lançamento do programa Pé de Meia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 17, que existe a possibilidade de probir as empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets, de funcionar no Brasil.

"Nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Ficar bem claro. Você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão fazendo aposta. Nós não queremos isso", declarou à rádio Metrópole.

O governo proibiu na última semana o funcionamento de bets que não estivessem adequadas às regras definidas pelo Ministério da Fazenda. A Esportes da Sorte, patrocinadora de clubes como Bahia e Corinthians, e investigada por lavagem de dinheiro, foi autorizada a funcionar somente na quarta-feira, 16.

Mais de 2 mil sites ligados a bets foram bloqueados no Brasil depois de não dar início ao processo de cadastro e regularização junto ao Ministério da Fazenda. No entanto, a regulamentação está em andamento, e o governo diz que só vai fiscalizar ponto a ponto dessa "adequação" dos sites a partir de 2025.