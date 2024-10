Lula reforça que não se envolverá na escolha do presidente da Câmara

Atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente Lula - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, na manhã desta quinta-feira, 17, que não se envolverá na escolha do sucessor de Arthur Lira (PP), na liderança da Câmara dos Deputados.



“Eu tenho como prática política não me meter na escolha do presidente da Câmara [Deputados], é com o Congresso. O meu presidente será aquele que for eleito e goste dele ou não, eu vou conversar e tratar como presidente da Câmara”, declarou, durante entrevista na Rádio Metrópole, em Salvador.

O petista também ressaltou que para ele o importante é manter uma boa relação com quem quer que seja o novo líder escolhido para assumir a Casa.

“Eu não quero escolher presidente, eu quero manter uma relação civilizada e institucional com quem ganhar a eleição nas duas casas. [...] Não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República, é o presidente da República que precisa da Câmara, então se eu compreender isso e tiver uma relação muito civilizada com eles, vai ser tudo muito bem”, disse.



Ainda sobre sua relação com a Câmara, Lula afirmou que entende suas limitações e seu lugar de trabalho fora da Casa.



“Eu não vou nunca apresentar ao presidente da Câmara um projeto do meu interesse pessoal e sim do interesse do povo brasileiro e vou discutir com ele como é que vota. E lógico que muitas vezes um projeto que você manda não é aprovado como você quer, isso faz parte da democracia”, detalhou.

“Cada deputado tem um pensamento e cada partido tem sua ideia, ninguém é obrigado a acatar tudo o que o Governo mandou, mas é possível se estabelecer uma mesa de negociação e a gente encontrar um denominador em comum que permite a gente a aprovar as coisas e isso tem sido feito com [Arthur] Lira e [Rodrigo] Pacheco na presidência”, concluiu.

A eleição para a presidência da Câmara está prevista para acontecer em fevereiro de 2025, quando Arthur Lira, atual presidente da Casa, deixará o cargo.

Os principais candidatos para a sucessão de Lira, até o momento, são os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB), Antonio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).