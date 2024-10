Bancada do PT se reunirá com candidatos à presidência da Câmara

Previsão é que a reunião aconteça até semana que vem - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

Os três candidatos à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados se reunirá com a bancada do PT para tratar sobre o tema. O encontro ainda não tem data definida, mas a previsão é que a reunião aconteça até semana que vem.

Entre os nomes que postulam a vaga estão: o líder do Republicanos na casa, Hugo Motta (PB), e os baianos, Elmar Nascimento (União Brasil) e Antonio Brito (PSD). Esses dois, por sua vez, se uniram na disputa a fim de enfraquecer Motta na corrida.

A possibilidade de que essas reuniões pudessem ocorrer foi discutida em reunião da bancada do partido na tarde de terça-feira, 15, de acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo. Até então, os parlamentares decidiram que não vão declarar apoio a nenhum candidato. A tendência é que qualquer anúncio seja feito somente após o segundo turno das eleições municipais.

Nesta quarta, 16, os petistas devem se encontrar com Motta. Já na próxima semana, eles pretendem se reunir com Brito e Elmar, de forma separada.

O líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), afirmou após reunião na terça que há uma percepção geral de que a maioria da bancada “tende pela candidatura de convergência”, citando Motta. “Nós não queremos acirrar um processo de disputa aqui na Casa. Uma disputa acirrada não é boa para os interesses do PT nem aos interesses do governo”, afirmou.