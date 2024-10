"Vai até o fim", diz Brito sobre candidatura ao comando da Câmara

Antônio Brito fala sobre eleições para a presidência da Câmara - Foto: Denisse Salazar | Agência A TARDE

O deputado federal Antônio Brito (PSD) afirmou, nesta quinta-feira, 10, que sua candidatura a presidente da Câmara dos Deputados "vai até o fim", afastando as especulações acerca de uma desistência de concorrer à sucessão de Arthur Lira (PP).

Leia mais

>> Brito diz que ganhar presidência da Câmara é “prioridade zero”

>> Lira e Antonio Brito devem se reunir para tratar de sucessão na Câmara

>> Elmar e Brito chegam a festa juntos e reforçar aliança contra Motta

Brito, que esteve no VI Fórum de Saúde Bahia e Ceará, em Salvador, reafirmou o acordo entre PSD e União Brasil para uma aliança em um eventual segundo turno da eleição para a presidência da Casa, em 2025. A expectativa é que Lira apoie o nome de Hugo Mota (Republicanos).

"Minha candidatura irá até o fim, e nós teremos, portanto, essa aliança entre PSD e União Brasil, onde a candidatura do Elmar Nascimento está indo até o fim. Nós temos um acordo entre os dois partidos para o segundo turno, porque com a manutenção da candidatura do Elmar, da nossa, como a do Hugo e, provavelmente com uma ou duas candidaturas que sempre surgem, do campo mais de direita e mais de esquerda, normalmente são quatro ou cinco candidaturas e levam para o segundo turno. E quem lograr êxito para o segundo turno, terá apoio automático do outro", afirmou Brito, que falou ainda sobre as conversas com os demais partidos.

Antônio Brito também reforçou que deve ter uma reunião com Lira me breve. O presidente da Câmara teria ligado para o baiano para pedir que os candidatos retirassem suas candidaturas.

"Estamos dialogando para formar um bloco que permitirá a composição dos cargos da mesa, e a gente está nesse passo, discutindo, debatendo. De fato, a gente tem falado com o Arthur, ele falou comigo esta semana. Não me reuni com ele esta semana, mas irei fazê-lo, não só como líder do PSD, mas como amigo do Arthur para discutir essa sucessão. Ele ainda não declarou o nome do Hugo", explicou.

Saldo da eleição

Antônio Brito ainda comemorou o desempenho do PSD nas eleições municipais. O partido, que tem o maior número de prefeituras na Bahia, também comandará a maioria das cidades do país.

"O PSD passou a ser o maior partido do Brasil em número de prefeituras, na Bahia é o maior partido [...] Óbvio que isso impacta não só na composição da Câmara Federal, do Senado, das assembleias, porque um partido que se fortalece tende a impactar nas eleições de 2026", afirmou.