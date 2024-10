Lira e Antonio Brito devem se reunir para tratar de sucessão na Câmara

Brito e Lira devem ter conversa definitiva sobre sucessão na Câmara - Foto: Reprodução Redes Sociais

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pediu para conversar com o deputado Antônio Brito (PSD), candidato ao comando da Casa. De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, Lira ligou para o baiano na terça-feira, 8.

Leia mais

>> Elmar e Brito chegam a festa juntos e reforçar aliança contra Motta

>> Presidente do PL diz que Kassab faz "jogo duplo" na política

>> Brito diz que ganhar presidência da Câmara é “prioridade zero”

No telefonema, o atual presidente da Câmara disse que precisava conversar pessoalmente com Brito.

Lira tenta convencer os demais candidatos ao comando da Câmara a desistirem de suas candidaturas para apoiar o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

Além do líder do PSD na Casa, também concorre o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que antes era o favorito na disputa.