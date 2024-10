Brito diz que ganhar presidência da Câmara é “prioridade zero”

Antônio Brito permanece na disputa pela presidência da Câmara - Foto: Divulgação

O líder do PSD na Câmara, Antonio Brito, garantiu que vai manter sua candidatura à presidência da Câmara independentemente da intenção de adversários.

“A minha prioridade zero é ganhar a presidência da Câmara em 2025”, disse em entrevista à CNN Brasil nesta quarta-feira, 25.

Leia mais

>> Eleições na Câmara: Lira pede a Lula gesto de apoio a Hugo Motta

>> Elmar pode abrir mão de sucessão em troca de indicação para ministério

Conforme a emissora, aliados do deputado federal Hugo Motta (Republicanos) defendem que o parlamentar busque um acordo com Brito. A ideia é que o movimento aconteça após as eleições municipais.

O líder do PSD, no entanto, afirma que a aliança com Elmar Nascimento, líder do União Brasil, está mantida. Segundo o parlamentar, o plano segue sendo decidir qual dos dois permanecerá às vésperas da disputa.

Aliados de Brito defendem o nome do deputado pelo bom trânsito tanto com o entorno do presidente Lula quanto com deputados do PL, de Jair Bolsonaro.

Na Bahia, enquanto atuava na campanha pelas municipais, o deputado tenta atrair cabos eleitorais. Nesta terça-feira, 24, Brito tirou fotos ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do PT.