Elmar e Brito chegam a festa juntos e reforçar aliança contra Motta

Políticos se encontram em festa promovida por outro deputado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os baianos e líderes do União Brasil, Elmar Nascimento, e do PSD, Antonio Brito, reforçaram a aliança em busca da presidência da Câmara dos Deputados. Na noite de terça-feira, 8, os dois chegaram juntos a uma festa promovida pelo deputado Igor Timo (PSD-MG) na noite de terça-feira, 8. As informações são do Estadão.

Leia mais

>> Brito diz que ganhar presidência da Câmara é “prioridade zero”

>> Elmar pode abrir mão de sucessão em troca de indicação para ministério

>> Eleições na Câmara: Lira pede a Lula gesto de apoio a Hugo Motta

A dupla tenta superar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao comando da Casa. O paraibano tem o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O evento, promovido por Timo em uma casa em Brasília, tem como mote a comemoração da chegada do deputado ao PSD - ele recentemente trocou o Podemos pelo partido de Gilberto Kassab. No entanto, a ocasião acabou se transformando em mais uma festa para demonstrar força política na disputa pela sucessão de Lira. Além disso, membros do PSD celebram o desempenho da legenda nas eleições municipais, após abocanhar a maior fatia de prefeituras no 1º turno.

Em julho, quando ainda eram adversários na corrida pela presidência da Câmara, Elmar e Brito protagonizaram uma competição de festas. Na ocasião, os dois reuniram, separadamente, uma série de parlamentares governistas e de oposição, além de ministros do governo Lula.