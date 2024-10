Lula estimula candidatura de Elmar à Câmara, diz jornal

Elmar tenta manter viva candidatura à presidência da Câmara - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

A candidatura do líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, foi estimulada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma reunião em setembro. De acordo com o jornal Folha de SP, o parlamentar baiano teria dito a Lula que se o PT optasse por apoiar Hugo Motta (Republicanos), ele não iria criar embaraços à base governista e poderia desistir. Mas, ainda segundo relatos, o presidente o encorajou a continuar no páreo.

A eleição da Mesa Diretora da Câmara só ocorre em fevereiro de 2025, mas as negociações mobilizam Brasília. Arthur Lira (PP-AL) procura fazer seu sucessor e anunciou a lideranças da Câmara seu apoio a Hugo Motta, em detrimento da relação de amizade com Elmar e da expectativa na Casa sobre o apoio a ele.

Dirigentes de partidos do centrão avaliam que a estratégia de Lula seria manter a disputa embolada e, assim, ampliar a sua influência no pleito. Para lideranças de três legendas, Lula ainda não está convencido a trabalhar pela candidatura de Motta, mas isso não significa objeção ao nome do parlamentar.

Há ainda a avaliação entre alguns representantes do governo que, enquanto os parlamentares mergulham em disputas no Congresso, o Palácio do Planalto tem mais espaço para articulação de projetos de seu interesse.

Um ministro, no entanto, minimiza essa tática e diz que, pela governabilidade, o Executivo quer evitar rusgas entre partidos que integram a sua base. Representantes do PT também acham difícil que o partido e o governo façam qualquer movimento brusco, já que estão desde o começo negociando com o presidente da Câmara.

Caso Lula decida atuar em favor de um candidato, só o fará em dezembro, segundo aliados.