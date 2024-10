'Corinthiano' de coração, Lula revela sua preferência entre a dupla Ba-Vi

Presidente Lula afirmou ser torcedor do Vitória - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nunca escondeu seu amor pelo Corinthians, clube de seu coração. Entretanto, uma nova paixão futebolística foi revelada na manhã desta quinta-feira, 17. O político garantiu ser torcedor do Vitória, o que, na visão dele, causa uma divergência com o público baiano, que torce para o Bahia, em sua maioria.

Gosto da alegria do povo da Bahia. Só tenho uma divergência com o povo da Bahia é que eu sou torcedor do Vitória e a maioria é torcedor do Bahia. Meu governador é Vitória Luiz Inácio Lula da Silva - presidente da República

Apesar da declaração pelo Rubro-Negro, Lula parabenizou a ascensão do Bahia no Brasileirão, que em 2023 escapou do rebaixamento na última rodada, mas nesta temporada segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores da América.

“Estou feliz com o crescimento do Bahia, está entrando no hall dos times grandes. Acho que, com um pouco mais de investimento e preparo, o Bahia vai participar da elite do futebol brasileiro. Acho que é extremamente importante, não só para a Bahia”, disse Lula à rádio Metrópole.

“O Nordeste tem que ter uma maior participação no cenário futebolístico nacional. Fico muito feliz sobre o crescimento do Ceará e do Fortaleza, sobretudo. Sou admirador do técnico do Fortaleza, uma pessoa que tem demonstrado muita seriedade. Uma pena Pernambuco não ter nenhum time hoje na Série A, estão na Série B”, complementou.