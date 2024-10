Sem pausa para data Fifa, Brasileirão pode ter 33ª rodada antecipada

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol - Foto: Rodrigo Ferreira/CBF

As equipes do Campeonato Brasileiro não devem sofrer com desfalques de jogadores convocados na próxima data Fifa, em novembro, mesmo com a competição não parando durante o período dos jogos das Seleções. Isso tende a acontecer porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende antecipar as partidas da 33ª rodada do Brasileirão, marcadas para acontecer no mesmo intervalo de tempo dos confrontos válidos pela Eliminatórias da Copa.

Leia mais:

>> Neymar no Arsenal? Entenda situação do craque brasileiro

>> "Estamos longe da perfeição", afirma Raphinha sobre a Seleção Brasileira



Os clubes, portanto, entraram em contato com a entidade após demostrarem preocupação com o calendário do futebol brasileiro. A CBF, para evitar que os times sejam prejudicados, busca alterar a data da maior quantidade possível de partidas da 33ª rodada.

A preocupação surge por causa dos confrontos da Copa do Brasil, que podem deixar o calendário apertado para as equipes. A vontade da entidade é realizar os jogos das equipes no dia 9 de novembro, um dia antes do início da data Fifa, conforme divulgou o GE.

Entretanto, a situação é complexa, já que o Atlético-MG, que enfrenta o Flamengo no dia 13 de novembro, também está envolvido na semifinal da Libertadores. O Galo terá confrontos contra o River Plate nos dias 22 e 29 de outubro, o que poderia complicar ainda mais o calendário para os times envolvidos.