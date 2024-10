"Estamos longe da perfeição", afirma Raphinha sobre a Seleção Brasileira

Raphinha comemora gol sobre o Peru - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Autor de dois gols de pênalti sobre o Peru, o atacante Raphinha celebrou a goleada da Seleção Brasileira, mas ressaltou que a equipe ainda está longe do desempenho ideal. Apesar da responsabilidade, o jogador do Barcelona garantiu que é o técnico Dorival Júnior quem escolhe o batedor.

“A gente precisava ganhar. Esse jogo também era importante para a gente voltar a vencer dois jogos seguidos. Acho que a gente conseguiu fazer bem, foram dois jogos em que, na minha opinião, soubemos controlar. Obviamente estamos muito longe da perfeição, mas estamos trabalhando forte, acredito que estamos no caminho certo”, disse Raphinha após a partida sobre o Peru.

“Temos muitos jogadores que batem bem pênalti, não só eu, Paquetá, Rodrygo, o próprio Neymar. A gente treina durante o período que podemos nos treinamentos, e o professor decide quem vai bater. Acho que, independentemente de qualquer coisa, a gente está com muitos jogadores de muita qualidade na nossa Seleção e qualquer um pode assumir essa responsabilidade”, complementou.

Outro destaque da Seleção Brasileira nesta data Fifa foi o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. Opção no banco de reservas, ele garantiu a vitória sobre o Chile ao marcar o gol da virada e voltou a marcar contra o Peru, além de contribuir com uma assistência para Andreas Pereira.

“É fruto do trabalho da equipe, estou contente pelos dois jogos, dois gols e uma assistência. É continuar o trabalho. Sabíamos que o jogo de hoje seria muito difícil, mas a torcida deu um show e ajudou muito a gente”, afirmou o jogador.

Luiz Henrique comemora gol sobre o Peru | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

“A gente precisava, por causa do nosso trabalho que a gente vem fazendo a cada dia, é um trabalho forte, com todo mundo dedicado e em busca de um só objetivo. Graças a Deus, conseguimos essa vitória aqui e agora é seguir”, concluiu.

Na próxima data Fifa, em novembro, o Brasil encara a Venezuela pela 11ª rodada, às 17h de quinta-feira, 14, fora de casa, no Estádio Monumental de Maturín. Cinco dias depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a equipe comandada por Dorival Júnior recebe o Uruguai.