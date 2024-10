Após goleada, Dorival mantém pés no chão: "Não me iludo"

Dorival Júnior durante coletiva de imprensa - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Brasil emendou sua segunda vitória consecutiva na noite desta terça-feira, 15, ao golear o Peru por 4 a 0 com gols de Raphinha (2x), Andreas Pereira e Luiz Henrique. O jogo da 10ª rodada das Eliminatórias da Copa foi realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Dorival Júnior valorizou o progresso da equipe e celebrou que os jogadores conseguiram reproduzir em jogo o que foi treinado durante a preparação.

“Fico feliz porque buscamos fazer tudo aquilo que tinha sido treinado, trabalhado. Temos de ter consciência de que somos um grupo em formação, que carece de ajustes. A equipe vai oscilar na sequência da competição. Isso é fato. Podemos ter também até partidas melhores que essa contra o Peru”, afirmou o treinador.

Não me iludo como não desesperei quando as contestações estavam afloradas Dorival Júnior - técnico da Seleção Brasileira

“O adversário não teve chance de gols, tivemos retomadas rápidas de bola. Houve situações em que eles não trocaram passes e isso é um ponto positivo. É um processo de oscilação natural. Eu vou entender se novamente tivermos uma recaída. É natural que aconteça e vamos trabalhar para diminuir essa condição”, complementou.

Agora restam oito jogos para o fim das Eliminatórias e o Brasil está na 4ª colocação com 16 pontos, quatro a mais que a Bolívia, primeira seleção fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo. Os próximos dois compromissos da Seleção Brasileira são contra Venezuela e Uruguai, este último em Salvador.

“Temos que estar preparados para a próxima rodada que é decisiva para as nossas pretensões. Um jogo na Venezuela e depois com o Uruguai, que é concorrente direto pela vaga. Eu sempre posicionei que os treinamentos mostravam algo diferente do que era mostrado nos jogos. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Agora, pés no chão”, concluiu o comandante.

O confronto entre Brasil e Venezuela, pela 11ª rodada, está marcado para as 17h de quinta-feira, 14 de novembro, fora de casa, no Estádio Monumental de Maturín. Cinco dias depois, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Dorival Júnior recebe o Uruguai.