Neto Baiano sobre o Bahia atuar no Barradão: "Manda jogar na praia"

Neto Baiano recebe camisa comemorativa pelos seus 150 jogos pelo Vitória (marca foi batida em 2019) - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

A possível cessão do Barradão ao Bahia por parte do presidente do Vitória, Fábio Mota, chamou a atenção de um dos ídolos recentes do clube.

O atacante Neto Baiano, maior artilheiro do Leão no estádio, com 53 gols, e torcedor declarado do Rubro-Negro baiano, concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE sobre esta possibilidade.

O centroavante, que atualmente defende o Zumbi, da segunda divisão de Alagoas, foi taxativo. Ele é terminantemente contra o Vitória ceder o Manoel Barradas ao maior rival. Como sempre, ele deu uma provocada no Bahia.

"Como ex-jogador e torcedor do Vitória, se eu fosse o presidente, jamais aceitaria que esse time aí (o Bahia), a Sardinha, entrasse no vestiário e usasse na minha casa. Então, eu não concordo. Jamais eu ia concordar com uma coisa dessa. É um absurdo liberar esse time para jogar no Barradão. Essa é a verdade. Manda eles jogarem na praia", disse Neto Baiano, o NB9, ao A TARDE.

O atacante teve quatro passagens pelo Vitória e balançou as redes 86 vezes em 160 partidas. Sua melhor temporada na carreira foi em 2012, com 38 gols marcados. Mesmo se transferindo para o futebol japonês antes do término da Série B, ele foi decisivo na campanha que culminou no acesso a Série A. Pelo Rubro-Negro baiano, Neto conquistou o Campeonato Baiano de 2009. Ele marcou 18 gols e foi o artilheiro do estadual na ocasião.

Atualmente com 41 anos, Neto Baiano atuou por clubes brasileiros como Palmeiras, Sport, CRB, Paulista-SP, Ponte Preta, Goiás, dentre outros. No futebol internacional, jogou pelo Kashiwa Reysol e JEF United, do Japão, e Jeonbuk Motors, da Coréia do Sul.