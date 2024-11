Ex-atacante uruguaio Diego Forlán jogará torneio profissional de tênis

Diego Forlán fez sucesso jogando em grandes clubes e na seleção uruguaia - Foto: Dante Fernandez / AFP

Aos 45 anos, o ex-atacante da seleção uruguaia Diego Forlán voltará ao esporte profissional como tenista no Uruguai Open, torneio de categoria Challenger no circuito da ATP.

"Este ano teremos uma dupla IMPERDÍVEL: o tenista argentino Federico Coria (atualmente número 78 no ranking da ATP) e o ex-jogador de futebol uruguaio Diego Forlán", anunciou a organização do torneio em sua conta no Instagram.

Na adolescência, antes de se dedicar ao futebol profissional e se tornar uma estrela internacional, Forlán praticava tênis amador e era um talento promissor.

O ex-atacante participou de torneios Masters de veteranos e a partir de novembro jogará profissionalmente formando dupla com Federico Coria, de 32 anos, irmão do capitão da Argentina na Copa Davis, Guillermo Coria.

"Sim, nosso 10 também está arrasando no tênis!", acrescentou a publicação.

O ídolo uruguaio começou sua carreira no futebol no Independiente da Argentina e em 2002 se transferiu para o Manchester United, onde foi campeão da Premier League (2003) e da Copa da Inglaterra (2004).

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 e campeão da Copa América pela 'Celeste' em 2011, Forlán foi jogador do Internacional de Porto Alegre entre 2012 e 2013, depois de passar por outros clubes da Europa como Atlético de Madrid e Inter de Milão. Em 2018, pendurou as chuteiras no Kitchee, de Hong Kong.