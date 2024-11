Vitória conhece data da última rodada do Brasileiro de Aspirantes

Vitória foi derrotado pelo Fluminense no RJ - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C

A Confedração Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Vitória vai receber a visita do CRB, no Barradão, às 15h. O jogo está marcado para o dia 4 de novembro, uma segunda-feira.

Antes, o Leão da Barra terá mais um desafio fora de casa na busca pela classificação. Os comandados do técnico Laelson Lopes visitam o Sport na próxima segunda-feira, 28, às 15h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

O Vitória ocupa a 4ª colocação do grupo A, com seis pontos somados, acumulando três empates e uma vitória. O time vermelho e preto foi derrotado fora de casa pelo Fluminense por 2 a 1.





Vale salientar que a primeira fase é organizada em dois grupos com oito clubes, em que os quatro melhores colocados avançam às quartas de final.