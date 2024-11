Com hat-trick de Vini Jr, Real goleia Dortmund de virada na Champions

MELHOR DO MUNDO!

O craque Vini Jr comemora o hat-trick e a vitória contra o Borussia - Foto: Thomas COEX / AFP

Em um jogo espetacular, o Real Madrid goleou o Borussia Dortmund de virada por 5 a 2 pela Liga dos Campeões. O grande destaque do jogo foi o brasileiro Vinicius Jr., com dois gols marcados e duas assistências para delírio da torcida merengue no Santiago Bernabéu.

Antonio Rudiger e Lucas Vázquez completaram a goleada merengue, enquanto Malen e Bynoe-Gittens marcaram para os alemães.

O primeiro tempo foi de domínio do Dortmund, que fez os gols aos 30 e aos 34 da etapa inicial. Todavia, o treinador Nuri Sahin cometeu um erro crasso ao substituir o atacante inglês Jamie Bynoe-Gittens, o que recolocou o Madrid na partida.

De maneira avassaladora na etapa final, os comandados de Carlo Ancelotti se impuseram e viraram o jogo de forma excepcional. Com uma atuação digna de um bola de ouro, Vinicius Jr. comandou a equipe madrilenha para o resultado positivo.

Derrotado para o Lille na segunda rodada, o Real Madrid agora soma seis pontos na tabela de classificação, com seis pontos. Vindo de dois resultados positivos, o Borussia Dortmund segue na quinta posição com a mesma pontuação.

Próximos desafios

Motivado pela goleada na Champions, o Real terá o arquirrival Barcelona pela "La Liga", em um "El Clásico" que promete. O Dortmund encara o FC Augsburg, buscando melhorar na Bundesliga e disputar uma das vagas na competições europeias.