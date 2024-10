Real Madrid amarga vexame e perde para o Lille na Champions

Vini Jr. em campo na derrota do Real Madrid para o Lille - Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Nem Vini Jr., Bellingham e Mbappé conseguiram evitar, nesta quarta-feira, 2, a derrota do Real Madrid para o Lille, da França, em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Com direito a Endrick titular e Rodrygo no banco de reservas, a equipe francesa venceu o time espanhol por 1 a 0, no estádio Pierre-Mauroy, com gol marcado por Jonathan David, de pênalti.

A partida marcou o fim da invencibilidade do Real Madrid, que estava invicto há 58 jogos e não perdia um jogo desde janeiro deste ano. Com o resultado, o Lille chegou aos três pontos somados na nova fase de liga da Liga dos Campeões e subiu para a 18ª posição, uma abaixo do time comandado pelo treinador Carlo Ancelotti, que tem a mesma pontuação em duas rodadas da competição.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid volta a campo no dia 22 de outubro, no Santiago Bernabéu, para enfrentar o Borussia Dortmund, líder da competição. Já o Lille visita o Atlético de Madrid, no estádio Cívitas Metropolitano, na Espanha.

Confira os outros resultados da Champions League desta quarta-feira, 2:

Benfica 4 x 0 Atlético de Madrid

Liverpool 2 x 0 Bologna

RB Leipzig 2 x 3 Juventus

Sturm Graz 0 x 1 Club Brugge

Aston Villa 1 x 0 Bayern de Munique

Dínamo Zagreb 2 x 2 Mônaco