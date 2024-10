Atlético de Madrid sofre punição após confusão em clássico; entenda

Confronto entre Real Madrid e Atlético - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu nesta quarta-feira, 2, fechar parte das arquibancadas do estádio Metropolitano por três jogos para punir o Atlético de Madrid pelos incidentes no clássico de três dias atrás contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O Comitê se baseou na súmula do árbitro, Mateo Busquets Ferrer, que relata que o jogo teve que ser temporariamente paralisado aos nove minutos do segundo tempo, quando foi aplicado o protocolo de lançamento de objetos.

Além disso, o Atlético foi multado em 45 mil euros (aproximadamente R$ 270 mil na cotação atual) pelas infrações consideradas muito graves.

No último domingo, depois que o Real Madrid fez 1 a 0 no início do segundo tempo, vários torcedores do Atlético lançaram objetos no gramado em direção ao goleiro do time merengue, Thibaut Courtois.

Após dois avisos pelo sistema de som do estádio, o árbitro decidiu mandar os jogadores aos vestiários para voltarem dez minutos depois e terminarem a partida.

Na segunda-feira, o Atlético anunciou a expulsão "como sócio de maneira permanente" de uma pessoa que foi identificada como uma das que atiraram objetos no campo.

"Nosso departamento de Segurança continua trabalhando com a Polícia para identificar os demais envolvidos, que serão expulsos definitivamente assim que forem localizados", acrescentou o clube num comunicado.