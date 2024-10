Djokovic se pronuncia sobre 'Caso Sinner' e aponta "incoerências"

Djokovic durante coletiva - Foto: Hector RETAMAL / AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic afirmou nesta quarta-feira, 2, em Xangai, que espera que o caso do suposto doping do atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, "se resolva o mais rápido possível" e lamentou mais uma vez as "incoerências" do sistema antidoping no tênis.

Sinner testou positivo para uma substância proibida em dois exames realizados em março, mas pôde continuar jogando até que foi absolvido em agosto pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), uma decisão contra a qual a Agência Mundial Antidoping (Wada) recorreu e pediu uma suspensão "de um a dois anos" para o italiano.

Djokovic disse "compreender o sentimento de muitos tenistas" que se perguntam se Sinner foi protegido por ser o número 1 do mundo e estrela do esporte.

O sérvio de 37 anos reconheceu que deve ser "muito difícil" para o italiano, mas denunciou que "é óbvio que o sistema não funciona muito bem".

"Há muita incoerência, órgãos demais envolvidos e este caso não está ajudando o nosso esporte", acrescentou.

"Aconteça o que acontecer, o que eu quero é que o caso se resolva o mais rápido possível", pediu Djokovic.

Sinner foi absolvido após ter aceita a alegação de contaminação acidental através de um spray utilizado por seu fisioterapeuta para tratar um corte em um dedo que continha um anabolizante proibido.

Mas a explicação não convenceu a Wada, que decidiu recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Sinner, de 23 anos, admitiu há alguns dias que passou várias noites sem dormir desde março, mas ainda assim foi campeão do US Open e nesta quarta-feira disputou a final do ATP 500 de Pequim, na qual foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

"É impressionante como ele está jogando, seu nível de tênis durante todo este processo", afirmou Djokovic, que tem "uma motivação extra" para o Masters 1000 de Xangai, onde tentará conquistar o 100º título de sua carreira, apesar de não ter disputado muitos torneios nas últimas semanas.

"Tomara que eu possa utilizar esse descanso de alguma maneira" para vencer, concluiu.