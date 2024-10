Irmão de Lucho tem contrato rescindido com o Atlético-GO

Emiliano Rodríguez teve seu contrato rescindido - Foto: Yngrid Oliveira / ACG

Em um momento crítico na luta contra o rebaixamento, o Atlético Goianiense anunciou, nesta terça-feira, 1, a rescisão contratual com o atacante Emiliano Rodríguez, gêmeo de Lucho Rodríguez, jogador do Bahia e contratação mais cara da história do futebol nordestino. Atualmente na 20ª posição do Campeonato Brasileiro de 2024, o clube não revelou os motivos da saída do jogador, mas rumores indicam que problemas internos e questões extracampo podem ter influenciado essa decisão.

O início de sua passagem pelo Dragão foi promissor, com desempenhos que agradaram a torcida. No entanto, sua performance caiu ao longo do Campeonato Brasileiro, fazendo com que perdesse espaço para o compatriota Jan Hurtado, que tem se destacado na equipe.

Durante a temporada, Emiliano participou de 36 partidas, contabilizando oito gols e duas assistências em competições como a Copa do Brasil e o Campeonato Goiano. Seu contrato com o Atlético Goianiense incluía uma cláusula que permitia a compra de 80% de seus direitos econômicos por 2,5 milhões de euros.

Com a rescisão oficializada, o atacante está de volta ao Boston River, seu clube de origem, onde se reapresenta nesta quarta-feira, 2.