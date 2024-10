Edital de R$ 2,1 milhões incentiva participação feminina no esporte

Edital 'Elas à Frente do Esporte' destina R$ 2,1 milhões em projetos que incentiva participação feminina - Foto: Divulgação

O edital "Elas à Frente do Esporte" já está disponível no site da Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM), com um investimento de R$ 2,1 milhões voltado para projetos que incentivem a participação feminina no esporte, tanto na cidade quanto no campo. A iniciativa visa promover a ascensão das mulheres nas práticas esportivas e de lazer, além de ações para reduzir as desigualdades de gênero no âmbito esportivo. Este chamamento público é fruto de uma parceria entre a SPM e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Destinado às Organizações Sociais Civis (OSCs), o edital oferece apoio para a realização das copas territoriais de futebol feminino, incluindo financiamento para a organização do evento, fornecimento de material de apoio esportivo e fardamento, capacitação para arbitragem e promoção de programas de lazer voltados ao bem-estar físico e emocional. As atividades propostas incluem danças de diferentes ritmos, ginástica, boxe, yoga e outras práticas esportivas.

As OSCs interessadas em participar do edital "Elas à Frente do Esporte" devem enviar suas propostas até 11 de novembro de 2024, de forma presencial ou pelos Correios, para o endereço da SPM-BA: Avenida Tancredo Neves, 776, Bloco A, 3º andar, Caminho das Árvores, CEP: 41820-004, em Salvador.

De acordo com Neusa Cadore, secretária das Mulheres da Bahia (SPM-BA), a SPM tem atualmente outros três editais abertos, totalizando mais de R$ 11 milhões em investimentos. "Estamos vivendo um momento histórico e muito significativo, com R$ 11,6 milhões de recursos do Estado destinados às mulheres. Todos são importantes instrumentos que visam garantir visibilidade e oportunidades para as mulheres que enfrentam barreiras sociais e econômicas, promovendo não só a geração de renda, mas também o empoderamento e a liderança feminina. Isso significa criar oportunidades que venham transformar a realidade de milhares de mulheres e de suas famílias, promovendo inclusão e dignidade", afirmou Cadore.

Juliana Camões, coordenadora do Núcleo Mais Mulheres no Esporte, também enfatizou a relevância de chamamentos públicos voltados exclusivamente ao público feminino, especialmente na área esportiva. "Os editais lançados pela SPM na valorização do protagonismo feminino são muito oportunos. É um marco histórico! Participamos da construção do edital e estou muito feliz em vê-lo na rua. Agora, conclamamos as organizações a apresentar seus projetos, garantindo que os benefícios do esporte cheguem a mais mulheres do nosso estado", destacou Juliana.