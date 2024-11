Fonte Nova lança biometria facial a partir do jogo contra o Palmeiras

Fonte Nova apresenta tecnologia de Biometria Facial - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A Arena Fonte Nova, em parceria com a Bepass, empresa especializada em soluções de identificação e controle de acesso, anunciou a implementação de um sistema de biometria facial no estádio, na manhã desta quarta-feira, 23. O sistema será implantado de forma gradual e ocorrerá antes do prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte, que exige a implantação da biometria facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas até junho de 2025.

A nova tecnologia está programada para ser utilizada a partir do jogo contra o Palmeiras, marcado para o dia 20 de novembro, para o setor de camarotes. As demais áreas seguirão uma programação, que será divulgada com antecedência nas redes sociais e nos meios de comunicação.



O projeto visa reforçar a segurança do público e combater a venda ilegal de ingressos, também conhecida como cambismo, além de eliminar a entrada com bilhetes falsificados. Com a biometria facial, espera-se proporcionar uma entrada mais rápida e segura para os torcedores.

Entre os benefícios do sistema, destaca-se a identificação precisa de cada espectador, permitindo comunicações mais eficazes e personalizadas. O processo de cadastro poderá ser realizado por meio do smartphone dos torcedores, e o acesso ao estádio levará, em média, apenas seis segundos. Além disso, a nova tecnologia promete oferecer um ambiente mais seguro durante os jogos.

Uma das novidades é que não será mais necessário apresentar a carteirinha de sócio. Os torcedores poderão se cadastrar por meio de um link da Bepass que será disponibilizado na Ingresse, plataforma oficial de venda de ingressos da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No dia do jogo, o usuário apenas posicionará o rosto em frente ao equipamento de identificação na catraca para liberação da entrada, sem necessidade de apresentar ingresso.