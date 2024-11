Bahia anuncia check-in pago para duelo contra o São Paulo

Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Leonardo Dourado/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 23, a Arena Fonte Nova, em parceria com o Esporte Clube Bahia, apresentou o projeto para implementar o check-in pago. A princípio, a tecnologia deverá valer apenas para sócios 'acesso garantido', e entrará em vigor na partida entre Bahia e São Paulo, no dia 5 de novembro.

O evento contou com a presença de representantes do Esporte Clube Bahia e serviu para detalhar a tecnologia envolvida, o cronograma de implementação e as vantagens do novo sistema.

A realização do check-in acontecerá de 2 a 3 dias antes da venda dos ingressos, através do aplicativo do sócio, site da Arena Fonte Nova ou da Ingresse. Os pagamentos poderão ser feitos via pix, crédito ou débito.

Os sócios poderão fazer o check-in, pelo menos, dois dias antes da abertura da venda de ingressos, o que será previamente informado pelo clube. O torcedor poderá garantir sua presença fazendo check-in sete dias antes da partida, sempre dois dias antes da abertura da venda de ingressos. Já os ingressos, começam a ser comercializados dois dias após o começo do check-in, e ficam à venda por cinco dias, contando a data da partida.

Conforme o Bahia, o check-in pago contará inicialmente com valores regressivos, de acordo com a quantidade de jogos acessados pelo Sócio dentro de um determinado mês.

| Foto: Divulgação

O sócio “Bermuda e Camiseta” também precisará realizar o check-in para acessar aos jogos. No entanto, neste caso, não haverá check-in progressivo, já que o valor será sempre correspondente a 5% do preço do ingresso do seu respectivo setor, independentemente da quantidade de jogos assistidos no mês.



A carteira atual do sócio segue valendo e sendo o meio de acesso do torcedor ao estádio, após o check-in prévio.



Vale destacar que torcedores não associados, ou com ingressos para o Esquadrão Zone, Esquadrão Arena Kids, camarotes não precisam fazer check-in. Isso não vale para o associado Esquadrão Tô na Fonte do Lounge Premium, que precisará fazer check-in, no entanto sem pagamento adicional.



Perdas de prazo e desistência



Após o período prioritário de check-in para o Sócio Esquadrão Tô na Fonte, a Arena Fonte Nova iniciará a venda de ingressos para sócios Esquadrão da Sorte e Esquadrão de Aço, seguindo para o público geral. Ou seja, caso o sócio não tenha feito o check-in, após a venda de ingressos para o público geral, o acesso ao estádio dependerá da disponibilidade de check-in.



Se houver disponibilidade, o Sócio Esquadrão poderá efetuar o check-in até na hora do jogo. Caso a disponibilidade de check-in esteja esgotada, e ainda existam ingressos à venda, será possível comprar ingresso para o setor desejado com o devido desconto de sócio.



Além disso, é possível cancelar o check-in e receber o reembolso do valor pago até 24 horas antes do jogo. Após esse período, o cancelamento do check-in poderá ser realizado, porém sem direito ao reembolso do valor.

O Bahia publicou um vídeo em que explica todo o processo de check-in aos torcedores. Confira abaixo.