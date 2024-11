O Bahia vai disputar competição nos EUA? Saiba detalhes

Bahia participou da Florida Cup em 2017 - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia não está confirmado na FC Series 2025. O perfil oficial da antiga Florida Cup publicou um vídeo questionando o público quais clubes brasileiros estariam na disputa. Ainda não há nada oficializado em relação as equipes participantes, mas a competição informou que um grande anúncio será feito essa semana.

Leia mais:

O que ocorreu?

A postagem nas redes sociais apresentava um vídeo com times brasileiros, como Botafogo, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Desde a hora da postagem, o Bahia não se pronunciou de maneira oficial sobre o assunto.

Participação na Florida Cup



No ano de 2017, o Esporte Clube Bahia foi convidado a participar da Florida Cup (FC Series) e teve uma participação sem muito brilho. Na ocasião, empatou com o Wolfsburg, da Alemanha, no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis, e foi derrotado pelo Estudiantes, da Argentina.