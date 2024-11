CBF divulga tabela detalhada até a 33ª rodada do Brasileirão

Troféu do Brasileirão 2024 - Foto: Lívia Villas Boas | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira, 22, a tabela detalhada das rodadas 32 e 33 do Brasileirão. Restam apenas oito rodadas para o fim da principal competição do país.

Durante o período, o Bahia vai enfrentar o São Paulo, na Arena Fonte Nova, e o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. Já o Vitória visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, e recebe o Corinthians no Barradão.

Confira as datas e horários dos jogos da dupla Ba-Vi:

02/11 (sábado) - Athletico-PR x Vitória, às 18h30, na Ligga Arena

05/11 (terça-feira) - Bahia x São Paulo, às 21h30, na Arena Fonte Nova

09/11 (sábado) - Vitória x Corinthians, às 16h30, no Barradão

09/11 (sábado) - Juventude x Bahia, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi