Cauly avalia seu desempenho no Bahia: "Quero ajudar cada vez mais"

Cauly na partida contra o Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Uma das referências técnicas do Esporte Clube Bahia — ao lado de Éverton Ribeiro — Cauly vive uma temporada aquém do esperado pela torcida azul, vermelha e branca. Apesar de possuir números semelhantes aos da temporada passada, onde foi o principal destaque tricolor, para grande parte dos torcedores, o camisa 8 tem tido apenas lampejos do que virou rotineiro em 2023.

No início da tarde desta terça-feira, 22, o meio-campista concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, e dentre os temas abordados, falou um pouco sobre seu desempenho na temporada e divisão de responsabilidade.

“Eu acho que esse ano a gente tem um grupo bem qualificado, com muitos jogadores com característica parecida de passes decisivos. Vários jogadores tomam decisões. Ano passado, principalmente no meio-campo, a maioria das decisões passavam por mim. Não me prejudica. Vejo como um ano positivo. Cada um tem opinião diferente, que talvez eu não venha me destacando como ano passado”.

“Em termos de números está bem parecido. Estou querendo ajudar o grupo cada vez mais”, pontuou o jogador. Em 2024, Cauly soma oito gols e oito assistências, em 54 partidas disputadas. Já no ano passado, com sete jogos a menos, o meio-campista acumulou dois gols e uma assistência a mais do que na temporada atual.

Ainda durante a coletiva, o camisa 8 também falou sobre a queda de desempenho do Esquadrão no terço final do primeiro turno, que segue perdurando nesta reta final de campeonato.

“O início foi muito bom, talvez pouca gente esperava. No final do primeiro turno a gente não conseguiu pontuar o esperado. Ainda tem essa reta final que pode alcançar o nosso objetivo pontuando bastante. A gente vai focar nisso e talvez iguale a campanha do primeiro turno ou faça um segundo turno melhor”, destacou Cauly.

O Bahia tem uma semana cheia para trabalhar, visando o confronto contra o Vasco, marcado para a próxima segunda-feira, às 21h, no Estádio de São Januário, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão de 2024.