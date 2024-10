Arena Fonte Nova: saiba como funciona e para que serve a biometria facial

Arena Fonte Nova - Foto: San Junior (@sanfjunior)

No próximo dia 23 de outubro, às 11h, a Arena Fonte Nova receberá uma apresentação exclusiva para a imprensa sobre a implementação do sistema de biometria facial, promovida pela Bepass, uma empresa especializada em soluções de identificação e controle de acesso.

Em entrevista ao programa Futebol S/A, Ricardo Cadar, CEO da Bepass, revelou que a expectativa é que o estádio adote essa inovação, proporcionando uma experiência mais segura e eficiente para os usuários. O sistema de biometria facial visa solucionar problemas como o cambismo e a entrada com ingressos falsos, além de aumentar a agilidade na entrada do público.

Leia mais:

>> Conheça a joia do futebol argentino que vai assinar com o Grupo City

>> Bellintani revela inspiração no City para montar rede multiclubes

Cadar destacou quatro principais benefícios da tecnologia:

Combate ao cambismo: O reconhecimento facial tornará impossível a revenda de ingressos, garantindo que apenas o comprador original possa acessar o estádio.

Eliminação de ingressos falsos: A utilização de QR Codes ajudará a prevenir a cópia e reutilização de ingressos, uma prática que frequentemente compromete a segurança nos eventos.

Agilidade na entrada: A experiência em outros estádios, como o Allianz Parque, mostrou que a tecnologia aumentou a eficiência, passando de 7 para 20 entradas por minuto. Isso deve resultar em filas menores e maior comodidade para os torcedores.

Aumento da segurança: O clube poderá monitorar quem está presente no estádio, com a possibilidade de interligar o sistema com órgãos de segurança pública, criando um ambiente mais seguro para todos.

A Bepass já implementa essa tecnologia em importantes estádios brasileiros, como o Maracanã e a Vila Belmiro, e agora se prepara para trazer essa inovação para a Arena Fonte Nova. Com a chegada da biometria facial, espera-se que a experiência dos torcedores do Esporte Clube Bahia se torne mais segura e eficiente.