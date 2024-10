Bellintani revela inspiração no City para montar rede multiclubes

Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

O ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, revelou em entrevista ao ge detalhes sobre o ambicioso projeto que está desenvolvendo no futebol brasileiro: a criação de uma rede multiclubes, seguindo os passos do City Football Group, conglomerado responsável por gerir o próprio Bahia, além de outros clubes ao redor do mundo. Bellintani, que foi peça chave na negociação da venda da SAF do Bahia para o City, agora busca replicar o modelo no Brasil com sua empresa, a Squadra Sports.

Atualmente, a Squadra comanda o Ypiranga, o Londrina (PR), o Linense (SP) e o VF4 (PB), e pretende expandir sua atuação para clubes de Portugal e Uruguai, solidificando uma plataforma que integra diferentes times. “Fiquei um ano trabalhando com o City, compreendendo o que é uma plataforma de clubes de propriedade de um mesmo grupo. Vi como é a lógica de funcionamento, de alocação de jogadores, e me perguntei por que o Brasil ainda não tinha seu próprio multiclubes. Foi assim que nasceu a Squadra”, destacou Bellintani.

Ypiranga-BA e o futuro sob a Squadra Sports

Entre os clubes parceiros da Squadra Sports, tem o soteropolitano Ypiranga, terceiro maior campeão da história do Campeonato Baiano, com 10 títulos. O tradicional não disputa uma competição profissional desde 2016 e está fora da elite estadual há 25 anos. A parceria com a Squadra foi firmada por 10 anos, com possibilidade de renovação por mais uma década.

Contudo, a concretização da parceria não aconteceu a tempo de viabilizar a participação do Ypiranga na Série B do Campeonato Baiano de 2024. Ao Portal A TARDE, o presidente do aurinegro baiano, Cleiber Lopes, deu detalhes do andamento da parceria e planejamento futuro: "A Squadra tem cumprido as metas iniciais, assumindo as responsabilidades com os custos e formação da base. Foi dito pelo Grupo Squadra que em 2025 iriamos disputar a Série B do Campeonato Baiano, com o objetivo de montar uma base forte para jogar o Baianão, podendo haver contratações de jogadores experientes".

O presidente do Ypiranga revelou ainda que o foco da parceria é nas categorias de base e na quitação de débitos do clube. "[Ser uma força no futebol profissional] não é o objetivo da plataforma e nem do Ypiranga inicialmente. Queremos ter um trabalho forte na base", garantiu o gestor.

Modelo inspirado no Grupo City

A experiência adquirida por Bellintani na venda da SAF do Bahia para o City Football Group foi importante para sua visão sobre o modelo multiclubes. "Trabalhei de perto com o City por um ano e vi como esse sistema funciona de forma integrada, beneficiando todos os clubes da plataforma. Foi um aprendizado valioso que estou aplicando na Squadra", explicou.

Para Bellintani, a chegada de conglomerados como o City é positiva para o futebol brasileiro, desde que haja um equilíbrio financeiro entre os clubes. Ele ressaltou a importância da responsabilidade na gestão, destacando a relevância do Fair Play financeiro no cenário nacional. "O futebol brasileiro precisa de mais responsabilidade na gestão dos pagamentos. É essencial que quem contrata honre seus compromissos para manter a integridade das competições", finalizou.